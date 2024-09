112-nieuws: twee bestelwagens botsen op elkaar • brand op slaapkamer

20.15

Een hockeyveld in Veldhoven is gisteravond ontruimd. Een bedrijf was bezig met het beregeningssysteem van de kunstgrasvelden, waarbij een verkeerde vloeistof gebruikt is. Door de menging van twee stoffen ontstond volgens de brandweer een gevaarlijke mix.

Medewerkers van het bedrijf waren bezig om een watersysteem bij te vullen en hadden het verkeerde vat gepakt. Daardoor is een chemische reactie ontstaan. Hoe dat ontdekt werd is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waarvoor die vloeistoffen nodig zijn.