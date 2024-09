Inbrekers maken dure wijn buit: 'Kom langs, dan maken we kennis'

Bang is hij niet. Wel boos. De mede-eigenaar van Wijnhuis Oktober in Breda wil dolgraag weten wie er dinsdagnacht heeft ingebroken in zijn winkel. De schade loopt in de duizenden euro’s. “Ik ben erg van de rechtvaardigheid. Dit soort grappen kan ik slecht tegen”, laat hij weten.

Ron Vorstermans & Raymond Merkx Geschreven door

In zijn winkel aan de Wilhelminastraat verkoopt mede-eigenaar Hans Vos al jarenlang exclusieve flessen wijn. “En vannacht hebben twee knapen geshopt terwijl de winkel dicht was”, zegt hij sarcastisch.

"Die wijn is heel bewust gekozen.”

Het tweetal sloeg een groot gat in het raam met een kei. Zo wisten ze de winkel binnen te komen. Ze namen twee dure flessen wijn mee. Het gaat om magnumflessen, oftewel flessen van groot formaat. Om wat voor wijn het precies gaat, laat Vos in het midden. “Het is zeker geen goedkoop flesje. Die wijn is een paar honderd euro waard. De ruitschade valt veel duurder uit. Die reparatie gaat een paar duizend euro kosten.” De dieven zijn goed te zien op bewakingsbeelden: