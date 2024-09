Platenbaas Adrie van de Berk overrompeld door succes 'Links rechts'

Platenbaas Adrie van de Berk uit Son en Breugel kijkt met heel veel plezier terug op deze zomer. ‘Zijn’ Snollebollekes veroverde met ‘Links rechts’ heel Europa tijdens het EK-voetbal in Duitsland. Hij werd er totaal door verrast. "We hebben er deze keer niks voor hoeven doen”, zegt hij. “Het ging helemaal vanzelf”. Wie is deze man die zich met zijn bedrijf Berk Music al meer dan 30 jaar specialiseert in Nederlandstalige muziek met een vette beat? Woensdag staat Adri van de Berk centraal in het televisieprogramma ‘KRAAK vraagt door’.

Het zat in de familie. Vader Jan van de Berk is een legendarisch figuur in de Brabantse muziekwereld. “Pierre Kartner kwam met zijn plaatjes naar mijn vader toe en als die zei: dit wordt niks, dan werd het niks. Toen hij met Het Kleine Café aan de haven aankwam zei m’n vader: dat wordt een hit.”

Die ‘gouden oortjes’ erfde Adrie van zijn vader. Toen hij 17 was ging hij werken in de platenzaak van zijn vader in Best. “Muziek was mijn passie en dat is het nog steeds.” Het was de tijd van het vinyl en van het gevecht om als eerste nieuwe singeltjes in huis te hebben. Adrie leerde veel over de smaak van mensen. “Nu is alles altijd beschikbaar, maar toen kon ik echt adviseren: dit moet je luisteren dat is echt iets voor jou.”

Nederlandstalige muziek met een vette beat

Adrie hield zelf van elektronische dancemuziek en produceerde in dat genre ook enkele platen. “Maar je concurreert dan tegen de hele wereld. En ik vond het eenzaam achter zo’n tafeltje op een beurs in Miami of Cannes.” Maar ver van huis kwam hij wel op een nieuw idee: Nederlandstalige muziek, maar dan met een vette dreun eronder.

Het werd zijn handelsmerk. Geen kermis in Brabant zonder muziek van Adrie van Berk. Of het nou John de Bever, Django Wagner, de gebroeders Ko, Jan Biggel, René Schuurmans of de Alpenzusjes zijn. Hij is gek met zijn artiesten. “Daar doe ik het voor, zoals gisteravond op de kermis in St. Oedenrode. Dan zijn we daar met een paar artiesten, drinken we een biertje en dan omhelzen we elkaar. Dat is prachtig”, vertelt hij glunderend.

Trots

En ja, het steekt hem wel dat er ook wordt neergekeken op zijn genre. Dat als Rob Kemps meedoet aan de ‘Slimste Mens’, dat dan verbaasd gereageerd wordt dat hij slim is. “Hoezo zou iemand die feestmuziek maakt niet slim kunnen zijn”, vraagt hij zich verbijsterd af.

Maar hij weet wel beter: “Veel mensen kijken er op neer, maar als er een feestje is kennen ze al die liedjes uit hun kop.” En dan nog trots: “We hebben op YouTube nu bijna één miljard views, voor muziek die niemand leuk vindt!”

Hij kijkt trots naar de grote kast op zijn kantoor waar alle releases in staan. Het zijn er veel, maar er is ook nog lege plekken. “Zolang er in die kast nog plek is, ga ik door,” zegt hij vastbesloten.

