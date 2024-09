Goud voor rolstoeltennisser Niels en dubbelpartner op Spelen

Rolstoeltennisser Niels Vink (21) uit Helmond heeft woensdag samen met zijn dubbelpartner Sam Schröder de titel in het dubbelspel gepakt op de Paralympische Spelen. In de finale waren de Nederlandse rolstoeltennissers veel te sterk voor de Britten Andy Lapthorne en Gregory Slade: 6-1 en 6-1.

Drie jaar geleden tijdens de Paralympische Spelen in Tokio wonnen Niels en Sam goud en dat was dit jaar ook het doel. Ze slaagden in hun missie. Geen duo was dit toernooi opgewassen tegen het Nederlandse toptennis en dus was opnieuw de titel een feit.

Donderdagmiddag staan beide Nederlanders tegenover elkaar in de finale van het enkelspel. Het is de grote droom van Niels om daar ook goud te pakken. “Dit toernooi staat voor mij bovenaan het lijstje. Ik heb er altijd van gedroomd om de Paralympische Spelen te winnen."

Niels en Sam komen uit in de quad-klasse. Daarbij hebben de rolstoeltennissers ook een beperking aan de handen of armen. De Helmonder raakte op 1-jarige leeftijd beide benen en meerdere vingerkootjes kwijt door een bacteriële infectie.