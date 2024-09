Brand op slaapkamer zorgt voor grote schade in woonhuis

In een huis aan de Sprenger van Eyklaan in Eindhoven heeft donderdagochtend brand gewoed. De bewoonster van het huis was niet thuis, haar hond wel. Zes omliggende huizen moesten ontruimd worden.

De brand brak rond kwart voor zeven uit in de slaapkamer. De brandweer schaalde op met een voertuig voor extra water. Ze wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen. Om de hond te kunnen vangen, schakelde de politie een hondengeleider in. Het dier stond in de buurt niet goed bekend. Om tien voor half negen had de brandweer de brand onder controle.

Foto: Arno van der Linden / SQ Vision

Koolmonoxide

Niemand raakte bij de brand gewond. Stichting Salvage, een samenwerkingsverband van brandverzekeraars, neemt de schade verder op.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de schade in het huis groot. "De brandweer voert nu nog controles uit om te kijken hoeveel koolmonoxide er in huis hangt. Dat komt door de rook en is slecht voor de gezondheid."

