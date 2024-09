16-jarige opgepakt voor deelname aan terroristische organisatie

Een jongen van 16 uit Bergeijk is opgepakt omdat hij lid zou zijn van terroristische organisatie The Base. Hij wordt daarnaast ook verdacht van opruiing tot terrorisme, net als twee mannen van 19 en 26. De drie werden al in augustus opgepakt, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. The Base staat sinds januari van dit jaar op de nationale sanctielijst terrorisme.

Sinds vorige maand wordt The Base in heel Europe aangeduid als terroristische organisatie. De verdachten zijn al op 20 augustus aangehouden door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). De jongen werd aangehouden in Bergeijk, de twee andere verdachten in Hengelo en Veenendaal. Het OM vermoedt dat de jongen en de mannen aanhanger zijn van het zogeheten accelerationistische gedachtengoed. Dat is een stroming binnen het rechts-extremisme die als doel heeft om chaos te creëren of versnellen, om zo een rassenoorlog en de vervanging van de democratie door een witte etnostaat te bespoedigen. Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is te lezen dat The Base als doel heeft een "gewelddadige revolutie te ontketenen", om daarmee landen of gebieden op te richten waar alleen witte mensen mogen wonen. "Ze willen het bestaande politieke systeem omverwerpen en zien geweld als een noodzakelijk middel om hun racistische en antisemitische ideologie te verspreiden en hun doelstellingen te realiseren." Chatgroepen

Volgens het OM hebben de drie in chatgroepen anderen aangezet om onder meer terroristische misdrijven te plegen, en daarmee worden ze verdacht van opruiing tot terrorisme. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat de 16-jarige jongen uit de gemeente Bergeijk komt. Ze kan verder geen details geven vanwege de leeftijd van de verdachte. Dinsdag werd door de raadkamer van de rechtbank besloten dat alle drie de verdachten dertig dagen vast blijven zitten. De zaak van de minderjarige uit Bergeijk wordt behandeld volgens het jeugdstrafrecht.