Telefoon Tom Caluwé staat roodgloeiend: 'Bombardeer trainer niet met namen'

Het waren enorm drukke weken voor Tom Caluwé (46). In de transferperiode werden er door de technisch directeur van Willem II acht nieuwe spelers gehaald, maar dat was zeker niet het enige waar de Belg mee bezig was. De mobiele telefoon was zijn beste vriend. “Er zijn zaakwaarnemers die je ongevraagd duizend profielen van spelers opsturen, dat is niet te doen.”

Caluwé werd in mei dit jaar aangesteld bij Willem II, de club waar hij zes jaar voetbalde. De Belg had als opdracht een eredivisiewaardige selectie samen te stellen. Nu kort na de transferdeadline kijkt hij ‘vrij tevreden’ terug. “Er was heel veel werk te doen. Binnen de organisatie is er veel veranderd en op het veld lagen er uitdagingen. Ik had geen maanden om me voor te bereiden en heb een aantal versnellingen hoger moeten schakelen.”

Het verlengen met hoofdtrainer Peter Maes en het formeren van een vernieuwde technische staf zijn geslaagde doelen. Op het veld haalde de technisch directeur acht nieuwe spelers. “We hebben bijna alles kunnen doen wat we willen. Het moet zich nu terug gaan betalen op het veld. Het enige puzzelstukje wat ontbrak, is nog een spits. Er waren opties, maar geen speler waar we allemaal van overtuigd waren.”

Maar hoe komt een speler eigenlijk in beeld bij Willem II? “Vanuit scouting werken we met lijsten. Per positie kijken we wat we nodig hebben en welke mogelijkheden er zijn. Als we voelen dat een speler haalbaar is, dan proberen we dat te concretiseren. Pas dan betrek ik de coach erbij, die ga ik echt niet eerder bombarderen met allerlei namen van spelers. Uiteindelijk moeten we allemaal op 1 lijn zitten.”

Zijn telefoon ontplofte regelmatig en lang niet altijd met fijne telefoontjes of appjes. “Er zijn serieuze kantoren die eerst de vraag neerleggen wat voor speler we nodig hebben en welke financiële mogelijkheden er zijn. Pas daarna krijgen we specifieke profielen van mogelijke versterkingen. Maar er zijn ook zaakwaarnemers die zomaar spelers voorstellen. Voor ons is het zaak om hier een bepaalde structuur in aan te brengen, zodat we niet teveel tijd verliezen met onnodige zaken.”

Handhaving is voor Willem II het belangrijkste. Caluwé hoopt daarnaast dat meerdere spelers zich dermate ontwikkelen dat ze in de toekomst geld op gaan leveren. “Jongens als Ringo Meerveld, Jesse Bosch en Amine Lachkar zijn voor ons belangrijke spelers die nog jaren onder contract staan. Ook zijn we blij met jeugdspelers die hier doorbreken. En binnen de groep nieuwelingen zijn er jongens die de potentie hebben om verdere stappen omhoog te zetten.”

“Wij als Willem II merken dat de buitenwacht weer ziet dat we een stabiele eredivisieclub willen zijn. Dat zorgt ervoor dat je interessant bent voor spelers. Het liefst realiseer je een selectie die helemaal van jezelf is, maar zo ver zijn we nog niet. Een aantal clubs wil graag met ons samenwerken door op huurbasis spelers te stallen.”