Sjef zoekt helpers om zijn klimaat-piraten-bos nieuw leven in te blazen

Wie helpt Sjef (69) met het begaanbaar maken van zijn klimaat- en speelbos? De voormalig klimaatburgemeester van Oudenbosch heeft door ziekte en overlijden van zijn vrouw anderhalf jaar niks meer aan zijn klimaat-piraten-bos kunnen doen. Nu ziet hij door het onkruid zijn bos niet meer.

“Ik wil weer leerzame activiteiten gaan organiseren voor kinderen, de boodschap over klimaat en natuur op een speelse manier overbrengen. Persoonlijk vind ik dat we de wereld behoorlijk aan het verpesten zijn. Gelukkig groeit het bewustzijn hierover en als ik daar een kleine bijdrage aan kan leveren, is dat mooi. Maar ik kan het natuurlijk niet alleen.”

Verdrietige periode Door de ziekte van zijn vrouw kon Sjef het de laatste maanden niet opbrengen om zijn paradijsje te onderhouden. Hij ging door een zware periode, waarin hij vaak in het hospice verbleef. "Dat vrat enorm veel energie", aldus Sjef. In februari overleed zijn echtgenote. Na ruim een half jaar heeft hij voldoende energie om de draad op te pakken.

Ruim vier jaar geleden volgde Sjef van Ostaden ‘zijn roeping’ om een educatiebos aan te planten in zijn woonplaats. Hij mocht hiervoor een stukje braakliggend terrein van duizend vierkante meter gebruiken van de grondeigenaar. In korte tijd wist Sjef het weilandje om te toveren tot een oase van biodiversiteit met verschillende soorten bomen, planten en insecten.

Mensen die samen met Sjef de handen uit de mouwen willen steken, kunnen zich melden via zijn website. “Zondagmiddag gaan we van start. Iedereen is welkom, want vele handen maken licht werk. We gaan eerst snoeien, waarbij we natuurlijk niet alles weghalen. Omdat er ruimte moet blijven voor de vlinders en de kevertjes. Het enige wat je nodig hebt zijn stevige schoenen en handschoenen. Ik zorg voor de koffie en de koekjes.”