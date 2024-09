Artsen constateren abnormale verwondingen fatbikers: ‘Nooit eerder gezien'

Chirurgen zien steeds vaker jongeren met uitzonderlijke verwondingen, veroorzaakt door fatbikes. In ziekenhuis Bernhoven, regio Oss-Uden-Veghel, ziet de traumachirurg tegenwoordig jongeren met blessures die normaal gesproken niet voorkomen in deze leeftijdscategorie. Zo belanden bijvoorbeeld steeds meer jongeren in het ziekenhuis met een knie uit de kom.

Volgens traumachirurg Arno Teutelink van Bernhoven is het zeldzaam dat bij pubers een knie uit de kom gaat. “Dit gebeurt bij ongevallen op hoge snelheid, bijvoorbeeld door een val met een motor”, vertelt Teutelink. Botsingen met een fatbike, die een stuk sneller gaat dan de traditionele fiets, kunnen dus ook een reden voor deze ongebruikelijke verwondingen zijn. “Door de hogere snelheden veroorzaken ze daarnaast ook bij een botsing letsel bij anderen. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen die ook nu massaal op een elektrische fiets fietsen”, zegt de traumachirurg. Traumahelikopter in Kaatsheuvel

Woensdag was het alweer raak. Een jongen van 15 raakte zwaargewond door een ongeluk in Kaatsheuvel. De jongen stak volgens getuigen plotseling de straat over en een auto kon hem niet meer ontwijken. De fietser is gereanimeerd en zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook de overheid ziet dat fatbikes steeds vaker ongelukken veroorzaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een minimumleeftijd en helmplicht voor fatbikes. Daarnaast is de campagne ‘‘t Kan hard gaan’, tegen opgevoerde e-bikes, donderdag afgetrapt. Deze campagne is vooral gericht op jongeren en hun ouders en waarschuwt via sociale media, radiospotjes en posters in bushokjes voor de risico’s van het rijden op een elektrische fiets. In de campagne wordt benadrukt dat bestuurders van opgevoerde elektrische fietsen een boete kunnen krijgen van 310 euro. Als ze nog een keer betrapt worden, moeten ze weer een boete betalen en wordt ook de fiets ingenomen.

“Wat is de toegevoegde waarde van deze snelheden op een fiets op deze leeftijd?"