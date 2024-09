Spelersbus bekogeld met stenen na wedstrijd: ‘Dikke paniek en overal glas’

Touringcarchauffeur Henk Viering heeft de hele nacht geen oog dicht gedaan en staat nog te trillen op zijn benen. Na de wedstrijd tussen amateurclubs VV Gemert en Excelsior’31 op het Gemertse sportpark werd zijn bus bekogeld met straatklinkers. Een van de stenen ging dwars door een zijruit van de bus. “Als daar iemand had gezeten, had hij het niet kunnen navertellen”, zegt Henk aangeslagen.

Er bleken twee halve straatklinkers tegen de touringcar te zijn gegooid. Een steen kwam tegen de zijkant van de bus aan. De volgende treffer ging dwars door een zijruit en hing in de gordijnen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

“Er zaten dertig mensen in de bus, dus die was half vol”, vertelt Henk. “We hebben heel veel geluk gehad dat er niemand op die plek is gaan zitten. Als daar wel iemand zat, was de ramp niet te overzien geweest. Die steen was zo groot, dat had je niet kunnen navertellen.”

Ook een aantal bestuursleden van VV Gemert is meteen gekomen om te helpen. "Bizar, we schrokken enorm toen we het hoorden", vertelt Carlo Hazenveld. "Je moet er niet aan denken dat die steen verder in de bus terecht was gekomen." Voor hem is het een raadsel waarom de bus bekogeld is. "De wedstrijd is heel vriendschappelijk verlopen en de verhouding op het veld was in orde."

De supportersbus uit Rijssen, die al weg was, is teruggekeerd naar Gemert. “Die had nog precies dertig plaatsen over en daar zijn de spelers mee teruggereisd”, vertelt Henk. Hijzelf is met de kapotte bus terug naar Raalte gereden. Carlo Hazenveld heeft die avond nog contact gehad met de voorzitter van Excelsior. "Ik ben blij dat ze veilig thuis zijn gekomen. Maar de schrik zat er bij die spelers nog goed in."