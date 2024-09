Weer coke en geld gevonden in huis, buurt is drugspand 'spuugzat'

In een huis in de Planetenbuurt in Son en Breugel is voor de tweede keer in een jaar tijd cocaïne en heel veel contant geld gevonden. Een verdachte is opgepakt, melden de wijkagenten van Son en Breugel donderdagmiddag op Instagram. Het pand werd al eerder door de burgemeester gesloten vanwege drugshandel. De wijkagenten zijn 'vol ongeloof'.

De aanleiding om het huis en de bewoners in de gaten te houden zijn recente signalen die de politie kreeg. Woensdag kwamen agenten in actie en hielden mensen staande die vermoedelijk drugs bij het huis hadden gekocht. Daarna viel een speciaal team van de politie de woning binnen om de bewoner aan te houden. Bij het doorzoeken van het huis werd cocaïne en heel veel contant geld gevonden. Precies die spullen werden in 2023 ook al in het pand ontdekt. Dat was toen voor de burgemeester van Son en Breugel reden om het pand te sluiten op basis van de Wet Damocles.

"Hier passen geen drugsdealers, drugspanden of bestuurders die onder invloed zijn."