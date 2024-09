Studenten wonen in zorgcentrum met zieke ouderen: 'Hebben ze hard nodig'

Het is een opmerkelijke win-win oplossing voor het tekort aan zorgpersoneel en voor het tekort aan studentenkamers. In Breda wonen 18 zorgstudenten in woonzorgcentrum Elisabeth. Ze moeten wel meehelpen met het begeleiden van de zieken die daar wonen. "Ik kan het iedereen aanraden", zegt studente Lyana.

Het is volgens beide partijen een goede oplossing. Het lost voor het verzorgingshuis een deel van het personeelstekort op, terwijl de studenten er kunnen wonen tijdens hun studie. In het zorgcentrum wonen somatische patiënten, oftewel mensen met fysieke klachten. Een van die verzorgende studenten is de 20-jarige Lyana Theune. “Op een rustige dag ga ik hier ’s ochtends werken, ga ik daarna naar school en ga ik daarna met de andere studenten zitten. Officieel is dit geen studentenhuis, maar we proberen wel die sfeer te creëren door af en toe een drankje te doen.”

"De beveiliger weet ervan.”

Een feestje houden zit er niet in. Of ja, niet echt. “We zijn allemaal bewoners hier. Er mogen mensen over de vloer komen, maar je moet het niet te bont maken. Je kunt geen grote groepen mensen mee naar je kamer nemen. Maar laat terugkomen uit de stad is bijvoorbeeld geen probleem. De beveiliger weet van de situatie.” Met haar ‘studentenkamer’ is weinig mis, vindt Lyana. Ze heeft een woonkamer met een tv, een bank en een salontafel. Daarnaast heeft ze een slaapkamer met een boekenkast en natuurlijk een bed. Het huren van de kamer kost ongeveer 500 euro per maand “De rest betaal ik door een aantal uur per week te werken”, zegt Lyana. Bovendien lonkt er perspectief. “Ik heb een huurcontract afgesloten voor drie jaar, maar mag hier doorhuren tot mijn studie klaar is.” Ze wordt dus niet opeens weggestuurd als het contract is afgelopen.

"Ik zou het iedereen aanraden.”