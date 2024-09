Dode vogels en vissen in water, waterschap doet extra onderzoek

Het waterschap Aa en Maas heeft onderzoek gedaan naar het stinkende en verkleurde water bij een bedrijventerrein aan de Lagedijk in Helmond. Het water levert geen acuut gevaar op voor de omgeving, maar er is wel aanvullend onderzoek nodig. Zolang dit onderzoek loopt, raadt het waterschap aan niet in het water te gaan en er ook geen dieren in te laten zwemmen of drinken.

Het water stinkt, is verkleurd en er werden de afgelopen tijd meerdere dode watervogels en vissen gevonden. Dat was genoeg reden voor het waterschap te onderzoeken wat er aan de hand is met het water aan de Lagedijk. Uit metingen blijkt nu dat de waterkwaliteit ondermaats is, maar niet gevaarlijk. Tijdens een aanvullend onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak van de overleden vissen en vogels en waarom het water stinkt en verkleurt. Er wordt onder ander onderzocht of het riool goed werkt en of er bacteriën, zoals de poepbacterie, in het water zitten. En tot die tijd raadt het waterschap aan het water te mijden. Het water bij de Lagedijk stroomt door naar de Zuid-Willemsvaart, maar daar verwacht het waterschap geen problemen omdat de vervuiling dan flink verdund is door toevoer van schoon water.

Dode vissen in het water bij het bedrijventerrein.