NAC ziet 'onjuistheden' in lezing van de Duitse politie over rellen

NAC Breda betreurt de berichtgeving van de Duitse politie over de ongeregeldheden na het oefenduel met Schalke 04 in Gelsenkirchen. Volgens de Brabantse voetbalclub klopt de informatie die de politie in Duitsland heeft gedeeld niet helemaal. NAC stelt dat slechts een klein deel van de supporters reageerde op een aanval van de aanhang van andere clubs.

Woensdagavond braken er rellen uit waarbij volgens de lokale politie meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Ongeveer tweehonderd aanhangers van de club uit Gelsenkirchen en bevriende fans van FC Twente raakten slaags met zo'n honderd supporters van NAC.

De Bredanaars bestrijden dat in een statement. "Bij het instappen in de bus in Gelsenkirchen is een deel van de NAC-aanhang aangevallen door supporters van andere clubs. Hierop is door enkele individuen gereageerd, door uit de bus te stappen. De Duitse politie heeft een mogelijke confrontatie weten te voorkomen, zonder grote problemen."

LEES OOK: Honderden hooligans slaags bij oefenwedstrijd NAC in Duitsland

"Wij ontkrachten dat het honderden supporters van de betrokken clubs waren", aldus NAC. "Het overgrote deel heeft de ploeg op een goede manier gesteund en is onterecht in een slecht daglicht gezet. Door enkele individuen is onacceptabel gedrag vertoond. We sporen deze personen op en zullen deze individueel straffen."

De Duitse politie was woedend na de ongeregeldheden. "Als de politie nu ook al bij 'vriendschappelijke wedstrijden' enorme hoeveelheden agenten moet inzetten, gaan we een grens over."