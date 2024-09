Honderden hooligans slaags bij oefenwedstrijd NAC in Duitsland

Bij een oefenwedstrijd van NAC tegen het Duitse Schalke 04 zijn woensdagavond ongeregeldheden uitgebroken. Ongeveer honderd supporters van NAC raakten slaags met tweehonderd aanhangers van de club uit Gelsenkirchen. Volgens de lokale politie zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Volgens de Duitse politie waren er 100 fans uit Breda bij betrokken en 200 supporters van Schalke. Het is niet bekend of er mensen zijn gearresteerd. Tijdens de wedstrijd was het ook al onrustig. NAC-supporters staken vuurwerk af bij de aftrap. In de rust scandeerden de beide supportersgroepen teksten naar elkaar. Na het laatste fluitsignaal ging het buiten het stadion mis.

Duitse politie woedend

De politie greep onder meer in bij een restaurant in het centrum van Gelsenkirchen. Daar waren ook supporters uit Enschede. De supportersgroepen van Schalke 04 en FC Twente zijn goed met elkaar bevriend.

De Duitse politie is woedend over de ongeregeldheden en laat weten: "Als de politie nu ook al bij 'vriendschappelijke wedstrijden' enorme hoeveelheden agenten moet inzetten, gaan we een grens over." De politie sluit niet uit dat dit gevolgen heeft voor volgende oefenduels.

Schalke 04, dat tegenwoordig op het tweede niveau in Duitsland speelt, won de wedstrijd met 2-1.

NAC wil nog niet reageren op de kwestie. Een woordvoerder van de club geeft aan dat ze eerst intern overleg voert, voordat ze met een reactie komt.