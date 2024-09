Lilian Marijnissen bevalt van eerste kindje: ‘Hele vroege en snelle komst’

Lilian Marijnissen (38) uit Oss is dinsdagavond bevallen van een dochter. Het meisje heet Lara Marie Jansen Marijnissen. Ze kwam te vroeg, eigenlijk zou Marijnissen pas in oktober bevallen.

De oud-fractievoorzitter van de SP deelt het bericht op haar Instagram-account. "We zijn gelukkig en trots", schrijft ze bij een foto van het pasgeboren kindje.

De bevalling begon te vroeg en ging snel, laat ze verder weten. "Daarom zullen we eerst nog een tijdje samen in het ziekenhuis blijven, waar we gelukkig in heel goede handen zijn."

Marijnissen kondigde in april aan dat ze samen met haar partner Joeri Jansen een kindje verwachtte. In december 2023 stopte ze als partijleider van de SP.