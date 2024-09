Politie valt loods binnen met grondstoffen voor drugs: twee mannen opgepakt

In een loods aan de Heezerweg in Eindhoven zijn donderdagavond grondstoffen voor drugs gevonden. De politie deed 's avonds een inval in het pand nadat er eerder die dag een loods in Deurne en een bestelbus in Eindhoven waren onderzocht. Er zijn twee mannen opgepakt.

In die bestelbus in Eindhoven lagen grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van synthetische drugs. De inzittenden, een 58-jarige man uit Lisse en een 32-jarige man uit Noordwijk, werden meteen opgepakt. "Verder onderzoek leidde naar een bedrijfspand aan de Leembaan in Deurne. Een doorzoeking op die locatie leverde geen verdachte zaken op", meldt de politie. De politie doorzocht een andere loods van hetzelfde bedrijf aan de Heezerweg in Eindhoven. Ook daar werden bij een doorzoeking weer grondstoffen en goederen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Loods in Eindhoven

De loods en het bijbehorende huis in Eindhoven stonden al een tijdje leeg omdat de bewoonster was overleden. De loods werd verhuurd. In de loods zelf werd niet geproduceerd. Er stonden spullen opgeslagen die gebruikt werden om op een andere plaats drugs te kunnen produceren. De bedrijfshal aan de Heezerweg wordt vrijdag nog ontruimd. Ook de recherche doet vrijdag sporenonderzoek in de loods. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen.

Foto: SQ Vision