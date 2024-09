Gehandicapten betalen torenhoge kosten voor parkeerkaart in deze gemeenten

Het zit mee of het zit tegen: de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) verschillen fors per gemeente, blijkt uit een rondgang van het ANP. In sommige gemeenten zijn mindervalide mensen helemaal niks kwijt voor het regelen van zo'n kaart. En enkele kilometers verderop kunnen die kosten zomaar tot in de honderden euro's lopen. Drie van de vijf duurste gemeenten in Nederland zijn in Brabant te vinden.

De tarieven voor een parkeerkaart mogen gemeenten zelf bepalen en daardoor kunnen die kosten flink verschillen per regio. Zo zijn gehandicapten geen cent kwijt in onder andere Bergeijk, Reusel, Heeze en Someren, maar ligt dat in West-Brabant vaak anders. Zo betalen gehandicapten in Etten-Leur en Zundert dik 200 euro, maar doen Rucphen, Woensdrecht en Drimmelen daar zelfs nog een schepje bovenop. LEES OOK: Max kreeg drie boetes ondanks gehandicaptenparkeerkaart: zo kon het misgaan Die drie gemeenten zijn namelijk de duurste van Brabant, met 306,20 euro voor een parkeerkaart in Woensdrecht, 305,95 in Rucphen en 303,64 (Drimmelen). Het kan dus zomaar zijn dat gehandicapte mensen diep in de buidel moeten tasten in hun gemeente, terwijl zij enkele kilometers verderop niks kwijt zouden zijn.

"We zitten vast aan een contract."

Dat die kosten zo hoog liggen in Woensdrecht, heeft volgens een woordvoerder van de gemeente te maken met de medische keuring: "Die ligt bij ons boven de 200 euro. Er is een aantal bedrijven dat die keuring uitvoert, en op dit moment hebben we een contract. Die kosten kunnen dus niet zomaar omlaag. Als iemand het financieel niet aankan, kijken we als gemeente natuurlijk hoe we kunnen helpen." Gemeente Rucphen komt met een vergelijkbare reactie en laat weten met een andere partij in zee te gaan om de kosten te verlagen.

"Een gehandicaptenparkeerkaart is onmisbaar om mee te doen in de maatschappij."

Caroline Harnacke, onderzoeker en projectleider Inclusie en Diversiteit bij kennisinstituut Movisie, noemt de prijsverschillen 'verbazingwekkend'. "Een gehandicaptenparkeerkaart is onmisbaar om mee te doen in de maatschappij", vertelt Harnacke. "Het maakt het verschil tussen wel of niet naar je werk kunnen, je familie kunnen zien of überhaupt de deur uit kunnen." Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat aan het ANP weten dat er geen plannen zijn om de huidige regels te veranderen. DIT VIND JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT MS-patiënt Imke is discussies over parkeren op invalideplek beu

