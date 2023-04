Max kreeg drie boetes ondanks gehandicaptenparkeerkaart: zo kon het misgaan

Drie keer in acht maanden slingerde de scanauto de 72-jarige Max van Kuilenburg uit Eindhoven op de bon. Hij heeft een gehandicaptenparkeerkaart en mag dus gratis parkeren. Hoe kan het dan toch telkens fout gaan?

Sinds mei 2021 werkt de gemeente Eindhoven met een scanauto om te controleren of parkeerders netjes betaald hebben. In het afgelopen jaar bracht de speciale wagen bijna 3,5 miljoen euro binnen voor de gemeente.

Dankzij de scanauto werden er 50.000 boetes uitgedeeld aan foutparkeerders. In de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er al ruim 14.000.

1 op de 10 bekeuringen onterecht

Omdat de met camera's uitgeruste wagen niet alles weet en niet alles kan zien, is er een extra controle. Boa's controleren na elke melding van de auto of de parkeerboete terecht is. Zo niet, dan wordt de bon verscheurd nog voordat hij verstuurd is.

Maar zelfs die extra controle maakt het systeem kennelijk niet waterdicht. Veel 'foute' bekeuringen worden onderschept door de boa en direct vernietigd. Toch glippen er ook veel onterechte bonnen tussendoor. Want zelfs nadat een boa de bekeuring goedkeurt, blijkt in tien procent van de gevallen de boete onterecht te zijn.

Geen verklaring

Deze 5200 automobilisten kregen vorig jaar hun geld terug nadat ze in beroep waren gegaan. Een verklaring voor het grote aantal onterechte bekeuringen heeft een woordvoerder van de gemeente niet.

Dit jaar zijn dat er tot nu toe 900. Mensen gaven aan dat ze wel een parkeerkaartje hadden gekocht, dat de parkeerautomaat niet werkte of dat er wel degelijk een gehandicaptenparkeerkaart achter hun voorruit lag. Zoals bij Max dus.

Boa weet het ook niet

De 72-jarige Eindhovenaar heeft COPD, longemfyseem en astma. Daarom heeft hij een gehandicaptenparkeerkaart en mag hij op openbare parkeerplaatsen parkeren zonder te betalen. Maar de scanauto weet dat niet en ziet dat ook niet. Een boa, die gaat controleren, zou dat wel moeten kunnen zien.

Maar ook dat geeft dus geen honderd procent garantie. En daarom zou het dus ook zomaar kunnen dat de 72-jarige Max meerdere keren onterecht op de bon is geslingerd.

Drie keer raak

Volgens Max ligt de fout in ieder geval niet bij hem. “Je kunt mijn gehandicaptenparkeerkaart heel duidelijk zien. Van een afstandje al”, zo zei hij eerder.

Intussen heeft Max wel drie boetes moeten betalen van 68,30 euro. Een daarvan kreeg hij terug toen hij dreigde met een rechtszaak. Volgens een woordvoerder van de gemeente is die boete verscheurd, nadat na protest bleek dat de foto van de boa te onduidelijk was.

Bij de andere twee bezwaren was volgens de woordvoerder duidelijk op foto's te zien dat er geen gehandicaptenparkeerkaart lag. Die boetes zijn volgens hem terecht.

Digitale parkeerkaart

De gemeente hoopt dat een deel van de problemen met de scanauto volgend jaar voorbij is. Er wordt gewerkt aan een digitale versie van de gehandicaptenparkeerkaart die de scanauto wél herkent.

Het zou voor Max en andere bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart in ieder geval een hoop ellende schelen. Het probleem met alle andere onterechte boetes is daarmee nog niet opgelost.

