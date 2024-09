Lintje voor man met 'ijzeren doorzettingsvermogen'

Greta Thunberg en Frans Timmermans gingen hem voor, maar deze week was het Ad Vlems uit Boekel die het 'duurzame lintje' kreeg vanwege 'Duurzame Dinsdag'. Hij is de gedreven initiatiefnemer van het Ecodorp Boekel, waar hij sinds 2020 ook woont, inmiddels met 44 andere volwassenen en 15 kinderen. Het dorp is door de bewoners zelf gebouwd en levert meer energie op dan het kost. Vlems werd door de jury geprezen om zijn 'ijzeren doorzettingsvermogen'. Die eigenschap wil hij nu gebruiken om in één jaar tijd 'Brabant te redden'. Ad Vlems is zondag te gast in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Meer dan 20 jaar geleden realiseerde Ad zich dat het anders moest. Toen hij in 2008 vader werd besloot hij te gaan werken aan het verwerkelijken van zijn droom: een zelfvoorzienende, sociale en klimaatbestendige woongemeenschap. De gemeente Boekel zette de deur open voor het gewaagde plan. Gewaagd omdat allerlei regelgeving omzeild moest worden. Geen riool bijvoorbeeld, maar dat is verplicht. De gemeente Boekel vond een uitweg.

Maar het ging niet vanzelf. Er was bijvoorbeeld geen bank te vinden in Nederland die geld wilde stoppen in het project. Uiteindelijk stapte een Duitse ideële bank er wel in. En zo waren er talloze hobbels die Ad volgens de jury met zijn 'optimistische houding' wist te nemen. 'Ad verstaat de kunst om met de stroom mee te gaan en er nooit tegenin," aldus de jury.

600 zonnepanelen

En zo is er nu een ecodorp waar nu 60 mensen wonen in 36 huurwoningen. Die zijn gebouwd met organische materialen en de muren zijn 40 centimeter dik om de warmte 's zomers buiten en 's winters binnen te houden. De energie van 600 zonnepanelen wordt niet terug geleverd aan het net, maar opgeslagen en later gebruikt. En het voedsel van de bewoners komt voor een deel uit een voedselbos. Het Ecodorp Boekel staat model voor tientallen initiatieven in heel Nederland.

Ad Vlems is er de man niet naar om nu op zijn lauweren te rusten. De urgentie van klimaatverandering houdt hem voortdurend bezig. "Ik sprak een half jaar geleden een hoge VN-functionaris die zei dat we nog twee jaar hebben om het klimaat te redden. Dat is nu dus nog anderhalf jaar."

Daarom bedacht Ad het plan om het komende jaar Brabant te redden. "Dat moet kunnen, we lopen in veel opzichten voorop in Europa. En we zijn goed in samenwerken." Hij wil beginnen met het inventariseren van alle duurzame initiatieven. Die kunnen zich bij hem melden.

Verder in KRAAK:

Merrelyn Poetsema van Stichting Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven over het plan van minister Faber om de bed-, bad en broodregeling voor afgewezen asielzoekers te stoppen. En:

Auteur Lucas de Waard uit Den Bosch schreef het Brabants Boek Present dat je vanaf dit weekend gratis meekrijgt als je een boek koopt bij een Brabantse boekwinkel. ‘Parkwachters’ is een novelle die speelt in een verlaten pretpark à la Land van Ooit in Drunen.

KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.