Felicitaties én een dubbelganger: Brabant feliciteert mama Marijnissen

Het nieuws over de geboorte van de dochter Lillian Marijnissen brengt veel teweeg op social media. De oud-politica krijgt felicitaties van Brabanders uit het hele land. Ze beviel dinsdag van haar dochter Lara en dat maakt veel reacties los. We zetten de meest leuke en bijzondere felicitaties op een rijtje.

Alleen al op Facebook zijn honderden reacties binnengekomen en ook op Instagram stromen de reacties binnen. Maar los van de nodige felicitaties en gelukwensen, maken sommige mensen ook van de gelegenheid gebruik om met een creatievere reactie te komen dan enkel 'gefeliciteerd'.

Zo wordt een Lilian Marijnissen uit het Brabantse Wernhout getagd onder het bericht van Omroep Brabant, niet te verwarren met de kersverse moeder Lillian Marijnissen uit Oss. Het scheelt maar één letter, maar het gaat toch echt om een ander persoon. "Ja meis, sorry, helemaal vergeten te vertellen", reageert Lilian grappend onder het bericht. "Niks voor de bevalling moeten doen, daar lag ze ineens!", reageert ze gekscherend.

Ook wordt op Instagram gevraagd of dochter Lara al is ingeschreven bij de SP, of dat ze daar een vrije wil in heeft. Marijnissen stopte in december 2023 als partijleider van de SP.

Op het Instagrambericht van Marijnissen zelf reageren verschillende bekende Nederlanders. Zo kan ze rekenen op felicitaties van politicus Rob Jetten, voetbalster Lieke Martens en presentatrice Hélène Hendriks.

Ook modeontwerpster Olcay Gulsen weet de Instagrampagina van Marijnissen te vinden. 'Gefeliciteerd', reageert zij net zoals veel anderen, met een rood hartje eraan toegevoegd.

