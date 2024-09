Voor ruim een half miljoen woon je in dit huis van een bekende Brabander

De echte fans herkennen dit Tilburgse stulpje aan de hand van de foto’s meteen. Want we zagen het jarenlang voorbijkomen op tv. Aan de buitenkant lijkt het niet meer dan een hoekhuis met een aardige uitbouw. Maar van binnen is het een strak gestileerd walhalla voor wie dol is op marmer, aardetinten en veel goud.

Voor wie niet jarenlang naar de reallifesoap ‘Stylist van het Zuiden’ heeft gekeken: dit is het huis van Roy Donders.

Het hoekhuis aan de Don Sartostraat (foto: Allround Makelaardij).

Het huis met twee verdiepingen en een oppervlakte van 245 vierkante meter heeft eerder al eens te koop gestaan. Vorig jaar had het huis een vraagprijs van 485.000 euro. Wie nu in dit paleisje wil neerstrijken, moet 550.000 euro neerleggen. Dat is een fiks bedrag voor een hoekhuis in de Tilburgse wijk Broekhoven. Gemiddeld liggen de huizenprijzen in de Don Sartostraat rond de drie ton.

De woonkamer en keuken (foto: Allround Makelaardij).

Vergeleken met vorig jaar heeft de werkruimte achter het huis een flinke metamorfose ondergaan. Daar had Donders voorheen zijn ‘Kliniek Donders’, maar dat deel is nu compleet verbouwd tot luxe bed and breakfast 'B&B Spa en Goud'. Zijn kliniek heeft hij gesloten nadat Omroep Brabant onthulde dat hij niet de juiste papieren had. De artiest is nu gastheer in z'n eigen B&B in Broekhoven. Met die flinke renovatie heeft hij de kliniek omgetoverd tot B&B met onder meer een Finse sauna, een whirlpool en een Turks stoombad. Qua interieur is alles op elkaar afgestemd, zoals het een stylist betaamt. De donkergetinte badkamer is voorzien van gouden wanden en veel blingbling, net als de bijbehorende slaapkamer.

De badkamer van B&B Spa en Goud (foto: Allround Makelaardij).

En de slaapkamer (foto: Allround Makelaardij).

Maar deze B&B hoef je niet voort te zetten. Je kunt het ook gebruiken als mantelzorgwoning voor je oude tante (het oogt allemaal veel gezelliger dan een gemiddeld verpleegtehuis). Naast een ruime woonkamer en open keuken zijn er drie slaapkamers, waaronder een roze meisjeskamer en een master bedroom. Een walk-in closet met spiegeldeuren kan uiteraard niet ontbreken in dit huis. Deze kast is ongeveer zo groot als de nabijgelegen badkamer in aardetinten met daarin een bad voor twee en een ingebouwde tv.

De badkamer heeft naast een bad ook een sauna (foto: Allround Makelaardij).

Met zo'n luxe B&B in je tuin, houd je buiten niet veel ruimte meer over. Groene vingers heb je ook niet nodig, want de tuin is vooral een overdekt terras, met uitzicht op een tropische muurschildering. Het huis staat nu sinds een week of twee te koop. Roy en Michelle willen graag naar een dorp in de buurt van Tilburg, waar meer rust en ruimte is voor het jonge gezin, zo weet de makelaar te vertellen.

Bijzonder Brabants Koophuis Omdat de woningmarkt oververhit is, delen we in Bijzonder Brabants Koophuis elke vrijdag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Heb je tips voor ons, mail naar [email protected]