De egels van Conny en Dré krijgen een nieuwe opvangplek: 'We zijn dolblij'

“Het is fantastisch dat het gelukt is, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.” Dré en Conny Scheeres kunnen hun geluk niet op. Ze hebben na een zoektocht van twee jaar een nieuwe stek gevonden voor hun egelopvang aan huis. Inmiddels zijn de eerste egels verhuisd naar hun fonkelnieuwe onderkomen in het buitengebied van Roosendaal.

Dré (66) en Conny (62) startten vijfentwintig jaar geleden met de opvang en verzorging van hulpbehoevende egels bij hen thuis. In de loop der jaren werd de egelopvang steeds professioneler. De Stichting Egelopvang Roosendaal is inmiddels de enige gespecialiseerde egelopvang in Brabant en Zeeland.

"We verlangden ook naar wat meer privacy."

De laatste jaren moesten Dré en Conny steeds meer improviseren om alle dieren onderdak te blijven bieden. Hun schuur en het egelverblijf in de tuin waren hiervoor eigenlijk te klein geworden. “We verlangden ook naar wat meer privacy. Iedere dag komen er bij ons drie vrijwilligers over de vloer om de dieren te verzorgen. Dat had ik na zoveel jaren eigenlijk wel een beetje gehad. We zijn ook de jongsten niet meer”, aldus Dré. Conny en Dré hadden zich ten doel gesteld binnen vijf jaar een nieuwe plek te vinden, anders zou de opvang ophouden te bestaan. Vooral voor Conny was deze gedachte onverteerbaar. “Ik word emotioneel wanneer ik eraan denk. Het is ons levenswerk. Als wij er mee zouden stoppen, dan zou er in de verre omgeving geen egelopvang meer zijn. Daarom ben ik zo blij met deze nieuwe plek op loopafstand van ons huis.”

De nieuwe egelopvang bestaat uit twee verplaatsbare units (foto: Erik Peeters)

De egelopvang bestaat uit twee verplaatsbare units. Een is bestemd voor de opvang en verzorging van de egels en de andere dient als verblijfsruimte voor de vrijwilligers. Op de nieuwe locatie kunnen zestig egels worden opgevangen.

"De egels gingen altijd vóór onze vakantie'

“Zonder de steun van de Stichting Dierenlot hadden we dit nooit voor elkaar gekregen. Zij hebben de unit voor de egels volledig bekostigd. De ruimte voor de vrijwilligers hebben we dankzij hulp van sponsoren zelf bij elkaar gespaard. Het stukje grond mogen we gratis gebruiken van de eigenaar, een bekende van een kennis van ons”, legt Dré uit. Met de nieuwe opvanglocatie valt er een last van de schouders van Conny en Dré af. Ze hopen nu eindelijk ook meer tijd voor elkaar te krijgen. Conny: “We zijn al jaren niet meer samen op vakantie geweest, de egels gingen altijd voor. Maar als alles echt achter de rug is, willen we er graag een weekje tussenuit. Even zonder de egeltjes.”