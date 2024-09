Provincie: tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor luchtwassers stallen

Varkensboeren kunnen voorlopig geen vergunning krijgen voor een luchtwasser in hun stallen. Hoe lang de stop duurt, valt volgens de provincie niet te zeggen. Eerder deze week vernietigde de Raad van State een vergunning van een boer uit Reusel. De rechter was er niet van overtuigd dat de maatregelen die Brabant voorschrijft ervoor zorgen dat de luchtwassers goed genoeg werken. Luchtwassers filteren stikstof uit de lucht in een stal, voordat de lucht naar buiten gaat.

De provincie wil eerst duidelijk hebben wat deze uitspraak voor haar beleid betekent. Tot die tijd worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven voor luchtwassers. Aanvragen worden nog wel in behandeling genomen, maar besluiten blijven voorlopig uit. Over de werking van luchtwassers wordt al lang getwijfeld. Op papier zorgen de systemen voor flink minder stikstofuitstoot uit stallen, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet het geval. Verplichte stalsystemen

Door een reeks uitspraken van de rechter was het lang onmogelijk voor boeren om een vergunning te krijgen voor een luchtwasser. Dat was een probleem, want boeren zijn verplicht hun stallen stikstofarm te maken met deze zogeheten stalsystemen. LEES OOK: Rechter niet overtuigd van werking luchtwasser: boeren in onzekerheid In Brabant moeten alle boeren inmiddels een aanvraag voor zo'n systeem hebben ingediend. Voor rundveehouders geldt een uitzondering, zij hebben tot 2026 de tijd om een vergunning aan te vragen. Over hun stalsystemen bestaan ook de nodige twijfels. Lijst met maatregelen

Om varkensboeren te helpen om zich aan de regels te houden en om stikstofuitstoot te verminderen, stelde de provincie in december vorig jaar een lijst met maatregelen op die moeten waarborgen dat luchtwassers goed werken. Op de lijst met maatregelen staat bijvoorbeeld dat boeren de hoeveelheid ammoniak in de lucht moeten meten, de zuurtegraad van het spoelwater in de gaten moeten houden en dat ze moeten voldoen aan onderhoudsvoorschriften. Maar die maatregelen trekt de rechter nu in twijfel. De provincie buigt zich momenteel over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak. Volgens de provincie komt het vaker voor dat er tijdelijk geen vergunningen worden uitgegeven, bijvoorbeeld als een uitspraak van de rechter moet worden beoordeeld.