Duitse troepen verzamelen op station Tilburg om zuiden te versterken

9 september 1944. Tilburgers zien ook vandaag weer op het treinstation Duitse troepen aankomen. Het zijn versterkingen voor de strijd in het zuiden. Maar liefst 27 treinen arriveren, volgepakt met soldaten. De Duitsers spoeden zich de grens over, naar de Belgische kanalen waar de strijd bezig is. Iedereen naar zijn eigen sector om daar de bevrijders tegen te houden.

Beierse adel Ze dragen de bijnaam 'Leeuwen van Carentan' omdat ze in die Normandische stad verbeten vochten tegen de Amerikaanse 101e Airborne Divisie. Hun commandant is majoor Friedrich August Freiherr Von der Heydte. Een katholiek uit Beieren van oude adel. Zijn elite-eenheid was bijna kopje ondergegaan na D-day maar door het taaie verzet werden ze befaamd en berucht.

Uitgedund gingen de restanten van de elite-eenheid terug naar de ‘heimat’. In Hamburg was de majoor bezig met het opbouwen van een nieuw team toen ze te hulp werden geroepen.

Zijn mannen mengen zich nu weer in de strijd, tegen oude bekenden. Terugvechten gaan ze nog maanden doen, vooral op Brabantse bodem.

Zelfs de krant schrijft er over. 'Brabantsch Nieuwsblad' meldt dat de 'Duitsche tegenstand' in België de laatste dagen in hevigheid is toegenomen en nu beslist hard te noemen is. De Roosendaals-Bergse krant is een van de vele 'legale' kranten die door de bezetter werden gecontroleerd.

Voorhoede

De geallieerden vallen ook vandaag op diverse plekken aan langs het Albertkanaal aan. Maar grote stappen maken ze niet. Vergeleken met de voorbije weken ligt de geallieerde opmars vrijwel stil. De voorhoede zit nog steeds in België, rond het Albertkanaal.

In Diest op pakweg 50 kilometer van de grens bij Luyksgestel, ligt de Prinses Irene Brigade. Dat is de nieuw opgezette Nederlandse brigade die vanuit Normandië mee oprukt. De brigade staat onder leiding van commandant Albert De Ruyter van Steveninck (1895-1949). Ze komen al diverse malen in actie. Onder meer bij de beveiliging van een belangrijke brug in het Belgische Beringen. De bruggen zijn noodzakelijk om een snelle opmars mogelijk te maken.

Bruggenhoofd

De Nederlandse bevrijders zijn gekoppeld aan het 30e Britse korps en dat valt weer onder het 2e Britse Leger. Op deze dag woeden ook hevige gevechten bij Hechtel, een strategische plaats op de hoofdweg naar Eindhoven.

Over een breed front wordt gevochten. Geallieerde vliegtuigen bombarderen de Sloedam in Zeeland om de terugtocht van Duitse soldaten te verstoren. De bevrijding van Luxemburg begint en er zijn gevechten bij het Franse Metz.

Bij Le Havre staat het Britse leger klaar om een dag later, de 10e september, de stad in te nemen. De Franse stad heeft een grote zeehaven en is nodig voor de bevoorrading. Na een gevecht van enkele dagen en zware bombardementen geven duizenden Duitsers zich over.

Omsingeling

Andere Franse havensteden zijn omsingeld door de geallieerden maar de Duitsers blijven doorvechten tot de weerstand te groot wordt. In Calais en Boulogne weigeren ze overgave. Ze blijven omsingeld, zodat ze geen gevaar vormen. Duinkerken zou uiteindelijk pas in Franse handen komen in mei 1945.

In de geallieerde legertop gaat alle aandacht uit naar de doorbraakpoging via Oost-Brabant, naar de Rijn bij Arnhem. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een beslissing voor groen licht is dichtbij.

Geallieerden nemen de ‘gok’ met plan groter door te stoten, door Brabant