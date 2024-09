Berg met tweedehands kleding blijft groeien: 'We zijn veel meer gaan kopen'

Nachthemden, regenjassen, judopakken en nog veel meer kledingstukken liggen bij textielbedrijf Euro Used Clothing in Zevenbergen. Daar wordt namelijk de tweedehands kleding gesorteerd die mensen in kledingcontainers gooien. Het probleem is alleen dat het bedrijf er niet meer zo makkelijk van af komt. Het resultaat: een bomvolle loods met kleding. "Het ligt aardig in de weg", zegt Mariska Boer van Euro Used Clothing.

Euro Used Clothing heeft drie vestigingen in Nederland, waaronder een in Zevenbergen. Bij die loods komt dagelijks zo'n 14.000 kilo aan kleding binnen en dat is slechts tien procent van alle kleding die we met z'n allen weggooien. En van alle kleding die bij Euro Used Clothing binnenkomt, wordt maar 30 tot 40 procent weer verkocht. De rest wordt gerecycled en een klein gedeelte gaat naar de verbranding. De kleding die bij Euro Used Clothing binnenkomt, wordt ingekocht bij inzamelbedrijven. Deze inzamelaars plaatsen kledingcontainers in heel Nederland. Natuurlijk kan Euro Used Clothing ervoor kiezen om minder kleding in te kopen, maar dan verschuift volgens Boer het probleem alleen maar. "Dan blijven de inzamelaars met de kleding zitten. Zij moeten de gemeente betalen om een container te mogen plaatsen en dat kunnen ze dan niet meer opbrengen. Dan komt de hele keten in gevaar."

"Die goedkope troep lijkt leuk, maar het is niet goed voor het milieu."

Mariska Boer is naast haar werk bij Euro Used Clothing ook voorzitter van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Ze ziet dat het in de hele branche lastiger wordt om van tweedehands kleding af te komen. "Dat komt onder andere doordat we veel concurrentie hebben van andere goedkope kleding op de markt, zoals Shein en Temu. Die goedkope troep lijkt leuk, maar het is niet goed voor het milieu", vertelt Boer, terwijl ze tussen de zakken met kleding staat. Bovendien komt die 'goedkope troep' ook steeds meer terecht in kledingcontainers en dus ook bij Euro Used Clothing. "Na een paar keer wassen kun je die kleding alweer weggooien. Je kunt het niet verkopen. En doordat er veel van dit soort kleding bij ons binnenkomt, is onze prijs-kwaliteitverhouding weer uit balans." Ook is volgens Boer ons koopgedrag veranderd. "Als je naar de afgelopen twintig jaar kijkt dan is het consumptiebedrag verdubbeld. We zijn veel meer gaan kopen en er wordt ook veel meer aangeboden. Vroeger kocht je met elk seizoen iets nieuws en nu koop je elke maand of voor elk feestje wel wat nieuws." Boer vindt dat er meer bewustwording moet komen bij de consument. "Minder kopen en duurzamer kopen."

"Veel materialen, zoals polyester, kun je nog niet recyclen."