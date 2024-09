Forse winstdaling voor VDL Groep, ook omzet flink lager

De VDL Groep heeft naar eigen zeggen een bewogen half jaar achter de rug. Het Eindhovense bedrijf zag de omzet vergeleken met het voorgaande jaar dalen met 34 procent. Ook werd er flink minder winst gemaakt: van 42 miljoen euro naar 3,3 miljoen euro in dezelfde periode.

Dat het dit jaar minder goed gaat, komt voor VDL niet als een verrassing, zegt directeur Willem van der Leegte tegen de NOS: "Door het wegvallen van activiteiten bij VDL Nedcar wisten we dat we in omzet flink zouden gaan terugvallen."

VDL Nedcar in Born werd gesloten toen BMW, die er Mini's liet bouwen, het contract opzegde en er geen nieuwe opdrachtgever werd gevonden. Door de sluiting moesten 4000 mensen op zoek naar een nieuwe baan en het sluiten van de fabriek drukt dus ook zwaar op de bedrijfsresultaten.

Maar Van der Leegte ziet het van de positieve kant: "Exclusief VDL Nedcar is in het eerste half jaar van 2024, vergeleken met 2023, sprake geweest van lichte omzetgroei."

Overname

De busafdeling van het bedrijf kampte met problemen door vertragingen in de levering van onderdelen, wat ertoe leidde dat minder bussen op tijd geleverd konden worden. Inmiddels zijn die leveringen weer op gang gekomen. VDL nam dit jaar ook een deel van het failliete Vlaamse busbedrijf Van Hool over. Het bedrijf zegt daarmee 1600 banen in de Europese busindustrie te redden.

Zowel de autoassemblage als de bussenafdeling was de eerste helft van 2024 verlieslatend, maar er zijn ook afdelingen die het goed doen. De divisie die technologie en producten levert aan bijvoorbeeld de energiesector boekte een omzetstijging van 5 procent. VDL verwacht dat de resultaten van de hele groep in de tweede helft van het jaar zullen verbeteren en dat het bedrijf langzaam kan herstellen van de tegenslagen.

