Met deze truc blijven dode bomen rechtop staan, Frans vertelt je meer

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer vertelt hij hoe je dode bomen krijgt die rechtop blijven staan, en ook aandacht voor een nachtvlindertje dat verstoppertje speelt.

Deze naaldbomen sterven rechtop

Wim van der Zande heeft ons een foto gestuurd met bomen die onderin een brede zaagsnede hebben. Hij zag ze staan bij het waterwingebied bij Zandvoort en vroeg zich af wat er aan de hand was. In vaktermen noemen we dit een geringde boom.

Het ringen van bomen wordt gedaan om meer dode staande bomen te krijgen. Een echt goed bos heeft naast jonge bomen en oude bomen ook dode bomen nodig. Dat is heel belangrijk voor de biodiversiteit en de verscheidenheid aan planten en dieren.

Nu kennen we in Nederland nog niet veel echte bossen. Daarom zijn boseigenaren bezig echte bossen te creëren. Vaak ziet men in die bossen dood hout liggen. Maar om staande dode bomen te krijgen, ringen ze de aangeplante exoten. Dat ringen zorgt ervoor dat de sapstromen ophouden. Daardoor sterft zo’n boom dan staand. Spechten en paddenstoelen hebben daar enorm profijt van.

Wat zit er op buitenmuur, een vlinder of een uil?

Nelly de Beule fotografeerde een nachtvlinder en ze wil graag weten om welke nachtvlinder het gaat. Volgens Frans is het een nachtvlinder uit de uilenfamilie en gaat het om een koperuil.

Koperuilen zijn herkenbaar aan de twee opvallend metaalachtige glanzende banden, vaak doorlopend, en een kuif op een oranje kopje. Koperuilen komen vanaf mei tevoorschijn en zijn erg actief in de schemering, maar ook later in de nacht kun je ze tegenkomen. Het voedsel vinden deze uilen bij de bloemen van onder andere de vlinderstruik en kamperfoelie.

Deze nachtvlindersoort overwintert als jonge rups dicht bij de grond in een losse cocon. De cocon vind je meestal in de vegetatie aan de onderzijde van een blad van bijvoorbeeld kamperfoelie.