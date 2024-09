Een huis aan de Kolvenierstraat in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen. De bewoner is daarbij gewond geraakt.

De melding van de overval kwam rond halfdrie binnen bij de politie. Er zouden mogelijk enkele mannen in de woning zijn geweest. Of er iets is buitgemaakt, is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien, zich te melden via telefoonnummer 0900 - 8844.