Bewoner gewond geraakt in Tilburg, toch geen overval

Een huis aan de Kolvenierstraat in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bewoner lichtgewond geraakt. Er werd eerst uitgegaan van een overval, maar dat bleek het achteraf niet te zijn.

De melding van de overval kwam rond halfdrie binnen bij de politie. Er zouden mogelijk enkele mannen in de woning zijn geweest. Later werd duidelijk dat er geen overval is geweest. De man is behandeld in het ziekenhuis.