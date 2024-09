Vrachtwagen verwoest door brand, chauffeur net op tijd wakker

Een vrachtwagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag compleet in vlammen opgegaan op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. De truck stond geparkeerd in de straat, die 's nachts vaak wordt gebruikt door vrachtwagenchauffeurs om te parkeren en te rusten.

In de vrachtwagen die net voor het brandende voertuig stond, lag de bestuurder te slapen. Hij werd gewekt door omstanders en kon net op tijd zijn truck verzetten. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand en bestreed het vuur met drie blusvoertuigen. De vrachtwagen stond toen al volledig in brand. Ook een trailer die naast de vrachtwagen stond, vatte vlam.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties

Volgens omstanders stond de vrachtwagen al enkele weken op de zelfde plek geparkeerd. Omdat een vrachtwagen die al zo lang stil staat niet spontaan in brand vliegt, houdt de brandweer rekening met brandstichting. De politie onderzoekt de zaak en heeft met bewoners uit de buurt en omstanders gesproken.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties