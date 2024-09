Tassen vol met cocaïne gevonden nadat getuige politie inschakelt

Op de Moerbekestraat in Breda heeft de politie vrijdagavond 32 pakketten cocaïne gevonden in een stel tassen op de achterbank van een auto. Dat gebeurde nadat een getuige zag hoe de tassen in de auto werden overgeladen. Een 45-jarige man is opgepakt

Een omstander zag rond acht uur dat er op de Moerbekestraat zware tassen vanuit één auto in een andere auto getild werden door een aantal mannen. Ze waren in het donker gekleed. De getuige vond dat er maar raar uitzien en belde de politie.

Toegesnelde agenten zouden de getuige later dankbaar zijn. Toen zij arriveerden was de andere auto al vertrokken. In de auto die er nog wel stond, troffen agenten op de achterbank meerdere tassen aan. In de tassen zat in totaal 32 blokken cocaïne.

De 45-jarige man uit Elst (een dorp in de provincie Utrecht) werd direct aangehouden. Er is verder niemand opgepakt. De auto is in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart.