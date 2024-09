Dressuuramazone Haerkens pakt tweede goud op Paralympische Spelen

Dressuuramazone Demi Haerkens heeft op de Paralympische Spelen haar tweede gouden medaille veroverd. De 26-jarige Helmondse won met haar paard Daula de individuele finale vrije kür.

Haerkens kwam tot een score van 83,390 procent. De Duits Anna-Lena Niehuis (80,900 procent) en de Amerikaanse Kate Shoemaker (80,170 procent) pakten respectievelijk zilver en brons.

De Nederlandse Sanne Voets (37), de uittredende kampioene, eindigde op de vierde plaats met een score van 79,880. Haerkens en Voets behaalden vrijdag samen met Rixt van der Horst zilver in de landenwedstrijd. Haerkens veroverde woensdag al goud in de individuele dressuurtest. Voets was toen ook goed voor zilver.

Haerkens, die een erfelijke spier-zenuwziekte heeft, doet voor het eerst mee aan de Paralympische Spelen. Ze is de regerend Europees kampioene.