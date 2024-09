Demi Haerkens debuteert op Spelen met goud, Sanne Voets pakt zilver

Demi Haerkens (26) heeft bij haar debuut op de Paralympische Spelen direct een gouden medaille veroverd. De Helmondse maakte woensdagochtend indruk en was te sterk voor de concurrentie. Sanne Voets (37) uit Berghem pakte een zilveren medaille.

Met haar paard EHL Daula N.O.P reed Demi geweldig tijdens haar kür. De jury beoordeelde haar met de tot dan hoogste score. In het verloop van de wedstrijd haalde niemand haar meer in. Het rijden van Demi zorgde voor tranen op de tribune bij familie, vrienden en haar team. Kort daarna waren ook de tranen bij de Helmondse te zien.

Demi voelde zich in Parijs beter dan ooit. "Ik verwacht dat Daula fit is, maar dat eis ik ook van mezelf als atleet. Ik heb een spierzenuwziekte en drie keer per week train ik onder begeleiding van een fysio. Ook heb ik bijvoorbeeld een sportdiëtist en een mental coach. Ik wil er fysiek en mentaal klaar voor zijn”, zei ze vorige week tegen Omroep Brabant.

Zilver was er voor Sanne Voets met haar paard Demantur. De 37-jarige Berghemse pakte daarmee voor de derde Paralympische Spelen op rij een medaille. In 2016 in Rio won ze goud en drie jaar geleden in Tokio twee keer goud en een zilveren medaille.

De Brabantse dressuuramazones maken deze Paralympische Spelen kans op meer medailles, want komende vrijdag staat de teamwedstrijd op het programma. Een dag later volgt de vrije kür.

