'Gouden' Sanne Voets gehuldigd in Berghem met Osje van Verdienste

Sanne Voets werd in haar woonplaats in de bloemetjes gezet. vergroot

Dressuurrijdster Sanne Voets uit Berghem is vrijdagavond gehuldigd voor haar successen op de Paralympische Spelen. Ze arriveerde onder luid applaus bij het podium op het Meester Gielenplein in haar woonplaats. Sanne droeg de medailles, twee gouden en één zilveren, om haar nek. De huldiging was live te volgen op de website van Omroep Brabant.

Thijs den Ouden & Karin Kamp Geschreven door

"Het is nog niet helemaal ingedaald, al het succes", zei ze bij aankomst. "Misschien na vanavond!" Kijk het huldigingsfeest hier terug.

De voorzitter van de Dorpsraad was vol lof over de prestaties van Sanne. "We hebben iets te vieren, want jouw prestaties in Tokio, het is niet niks. Je bent niet alleen, je doet het samen met je paard Demantur. Jullie begrijpen elkaar, verstaan elkaar. Hij doet precies wat je wilt, en andersom. Jullie hebben 't samen bereikt. Wij zijn hier als Berghem heel trots om jou hier te hebben."

Daarna ging iedereen staan voor de muzikale klanken van het 'Bergse Lied'.

"Je moest accepteren, aanpassen en doorgaan. Dat is wat de topsporters onderscheidt."

Ook burgemeester Wobine Buijs was bij de feestelijke avond aanwezig. "Het is niets zonder slag of stoot gegaan, deze Paralympics", zei ze. Je traint en je traint, en dan opeens is daar het coronavirus. Al je dromen gaan aan gruzelementen, en het is maar de vraag of het doorgaat. Dan moet je accepteren, aanpassen en doorgaan. En dat is wat de topsporters onderscheidt."

"En in die omstandigheden weet je , alsof het niks, twee keer goud en één keer zilver neer te zetten", zei Buijs. "Wat ben je dan een voorbeeld voor heel veel mensen."

Daarna had de burgemeester een bijzonder cadeau voor Sanne: een Osje van Verdienste. "We denken daarbij aan jou en je paard, maar ook aan jou en Berghem, en Oss."

Tijdens de Paralympische Spelen wist Voets drie medailles te winnen. Twee keer pakte ze goud, zowel bij de individuele dressuur als bij de kür op muziek.

Bij de landenwedstrijd wist ze ook nog eens zilver te winnen. Dit deed ze samen met Rixt van der Horst en Frank Hosmar. De Britten bleken in de finale te sterk in de finale.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.