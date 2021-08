Zegetocht Sanne Voets duurt voort, amazone pakt weer goud: 'Ben echt trots'

Sanne Voets in actie tijdens de Paralympics op haar paard Demantur (foto: ANP 2021/Jurjen Engelsman). vergroot

Amazone Sanne Voets uit Berghem heeft tijdens de Paralympische Spelen maandagochtend een gouden medaille gewonnen tijdens de kür op muziek. Ze kwam op haar paard Demantur tot een score van 82,085 procent, een persoonlijk record en een Nederlands record.

Achter Voets legde de Zweedse Louise Etzner Jakobsson beslag op de tweede plaats. Zij moest ruim zes procent toegeven op de Berghemse amazone. De Belgische Manon Claeys veroverde brons. Zij kwam tot een score van 75,680 procent.

'Het duurde onwaarschijnlijk lang'

"De loting voor deze finale was eigenlijk niet heel fijn voor me", vertelde Sanne na haar wedstrijd aan Omroep Brabant. "Er kwamen nog drie ruiters na me, dus ik wist na het zien van mijn score alleen maar dat ik minimaal vierde zou worden. Daar heb je helemaal niks aan."

Daarop besloot ze terug naar de stallen te gaan waar Demantur gekoeld werd bij de wasplaats. "Daar heb ik met mijn groom op een groot scherm gekeken naar de laatste ruiters. Het duurde on-waar-schijn-lijk lang voordat de laatste score in beeld kwam, haha. Ik ben echt trots op wat ik hier heb neergezet. Het is tof om weer op de hoogste trede van het podium te staan."

Groot succes

Deze Spelen zijn een groot succes voor Voets. Ze veroverde donderdag al goud tijdens de eerste individuele dressuurwedstrijd en won zondag met de Nederlands equipe zilver tijdens het Team Event.

Voets won tijdens de vorige Paralympics, in het Braziliaanse Rio de Janeiro, ook al goud tijdens de kür op muziek.

Hitte

Voets bereidde zich nauwgezet voor op de Paralympics. Ze trainde in Schaijk in een manage waar de luchtvochtigheid en de warmte van Japan werden nagebootst. Dit om zowel Demantur als zichzelf te laten wennen aan de hitte in Tokio. Twee weken aaneengesloten, iedere dag een uur lang.

Sanne was hiermee in Nederland een voorloper. De olympische ruiters die enkele weken eerder in Tokio actief waren tijdens de Olympische Spelen hadden zich niet op deze manier voorbereid.

Ontspanning vinden

"Maar al die zaken die je geprobeerd hebt van tevoren te beïnvloeden en waar je op voorbereid wilde zijn, moet je op een gegeven moment loslaten. Je moet er dan op vertrouwen dat het genoeg is geweest en dat het nu gaat gebeuren. Ik wilde deze dag vooral gaan genieten en ontspanning proberen te vinden. Dan zie je dat heel veel dingen op zijn plek vallen."

Vreugde bij Sanne Voets thuis in Berghem na de gouden medaille (foto: Tonnie Vossen). vergroot

