Amazone Rixt van der Horst verovert derde zilveren medaille

Dressuuramazone Rixt van der Horst uit Someren heeft op de Paralympische Spelen van Parijs haar derde zilveren medaille veroverd. Tijdens de individuele kür op muziek in de paleistuinen van Versailles eindigde de 32-jarige Nederlandse met haar paard Royal Fonq op de tweede plaats.

Net als eerder deze week tijdens de Grand Prix was de Amerikaanse Rebecca Hart zaterdag met 83,534 procent een maatje te groot voor Van der Horst (83,007 procent) in de klasse Grade 3.

‘We zijn net begonnen’

“Ik dacht vandaag - één ding moet ik doen - en dat is genieten. Fonq heeft dat volgens mij ook gedaan, die vond het fantastisch om nu voor de derde keer weer de ring in te gaan. We hebben samen kunnen shinen”, zegt Van der Horst na afloop.

“Je ziet het hele seizoen al dat we in de wedstrijden groeien en dat is ook wat hier in Parijs gebeurde. We hebben er elke dag een tandje bij op gedaan, echt fantastisch. Ik heb Fonq nu ruim acht maanden, toen ik hem voor het eerst zag was het echt liefde op het eerste gezicht. Ik wist meteen dit is hem. Dit paard doet echt iets met je”, aldus Van der Horst. “Ik weet ook zeker dat we samen nog hele mooie dingen gaan doen. We zijn net begonnen.”

Vrijdag won Van der Horst samen met Sanne Voets en Demi Haerkens zilver in de landenwedstrijd van de Paralympische Spelen.

