Opa, oma en kleinkinderen belanden met auto op zijn kant

Een auto met daarin een man (71) en zijn vrouw uit Sint-Oedenrode en hun twee jonge kleinkinderen is zaterdagavond in Best op zijn kant terechtgekomen. Dat gebeurde nadat de wagen op de Sint-Oedenrodeseweg van de weg was geraakt en daarna een boom uit de berm reed.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het naar omstandigheden goed gaat met de kinderen, maar ook dat de schrik er bij hen goed in zat. Ook hun oma en opa waren flink geschrokken. Een van de kinderen, een meisje, is voor de zekerheid na controle in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dit omdat ze wat bleek zag. Het ongeluk gebeurde even na zevenen. Waardoor opa met zijn auto van de weg raakte en de boom raakte, is niet duidelijk. De boom die afbrak, belandde op het fietspad.

De gekantelde wagen (foto: SQ Vision).

De afgebroken boom (foto: SQ Vision).

Het ongeval gebeurde vlak voor een boerderij. De bewoners hiervan ontfermden zich direct over de vier inzittenden van de wagen. Ondertussen waren brandweer, twee ambulances en de politie onderweg. De Sint-Oedenrodeseweg was na het ongeluk afgezet.