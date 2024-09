Echtpaar gewond bij steekpartij in hun eigen appartement

Bij een steekpartij in een appartement aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven zijn zaterdagavond een vrouw en een man gewond geraakt. Ze vormen een echtpaar en hadden het door onbekende reden met elkaar aan de stok gekregen.

De echtelieden zijn aanspreekbaar naar twee ziekenhuizen gebracht, omdat de politie wil voorkomen dat ze elkaar in hetzelfde ziekenhuis zouden tegenkomen. De man is onder meer gewond geraakt aan een arm.

Het stel heeft een klein kind, van wie niet bekend was of dat in de woning aanwezig was toen het uit de hand liep.

De politie heeft een team van forensische opsporing ingeschakeld om sporenonderzoek te doen. Ook wordt uitgezocht wat de aanleiding was van de steekpartij.