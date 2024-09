Explosie bij huis Oosterhout, auto vliegt in brand

Bij een huis aan de Dr. Vlimmenstraat in Oosterhout is rond halfvier vannacht een explosief afgegaan. De auto die bij de woning stond, vloog in brand.

Het huis liep ook schade op. De ruit van de voordeur sprong kapot en verschillende lampen raakten beschadigd. Ook heeft de gevel van het huis meerdere brandplekken. De bewoners waren niet thuis. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De politie is bezig met onderzoek. Het huis is afgezet met linten.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties

'Aanslag'

Buurtbewoners spreken van een aanslag. Eerder die nacht zou ook al geprobeerd zijn om schade aan de woning toe te brengen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties