Bye bye zomer, hallo herfstweer: het kwik duikt omlaag

Geniet zondag nog even met volle overgave van de warme septemberzon want het is voorlopig de laatste keer dat we zonder jas buiten kunnen. Vanaf volgende week duikt de temperatuur omlaag en lijkt het wel herfst, aldus de weerman.

Floris Lafeber van Weerplaza kan het niet rooskleurig maken. "De komende dagen staan er regelmatig buien op het programma, en af en toe kan het flink doorplenzen", vertelde hij zondagochtend in het radioprogramma Weekend!

"Het voelt een beetje als een koude douche."

De temperatuur levert iedere dag flink in. "Maandag wordt het nog een graad of 21, maar woensdag en donderdag moeten we het doen met 15 of 16 graden. En dat is toch een beetje een koude douche, als je het vergelijkt met de mooie zomerdagen van de afgelopen tijd." Op de langere termijn ziet de meteoroloog wel een klein beetje licht aan de horizon. "Vanaf vrijdag wordt het iets warmer met 17 tot 18 graden. En het lijkt ook vaker droog te blijven", zegt hij.

"10 graden frisser dan vorige week."