Mariska uit haar dak bij Total Loss, maar ze mist hoofdact Snollebollekes

Springen nondeju! En dat deden ze met 35.000 man massaal bij Aquabest in Eindhoven, waar Snollebollekes en zijn vrienden zaterdagavond van het podium knalden op het Total Loss Festival. Mariska (37) uit Eindhoven was er ook bij, samen met negen vriendinnen. Ze genoten volop van de optredens en de sfeer, maar misten de hoofdact van mister Snollebollekes himself. "We hebben 'm helemaal niet gezien, te erg, gewoon!"

Mariska won onlangs gratis kaartjes bij Omroep Brabant voor het festival, in een zoektocht naar de meest originele naam van een app-groep op Whatsapp. "Die van ons heet, hoe toepasselijk, De Snollebollekes", vertelt ze lachend. "Maar we waren de trend ver vooruit hoor, want we noemen ons al twaalf jaar zo."

"Het perfecte feestje voor ons."

"Het is het perfecte feestje voor ons", lieten de meiden aan de vooravond van Total Loss nog weten. En een feest was het. Rob Kemps, mister Snollebollekes himself, speelde natuurlijk het festivalterrein plat. Maar het was ook hakken op dj Paul Elstak, springen op 90's hits van 2 Unlimited en Volendamse glorie met Jan Smit. Voor Mariska, Mandy, Oxana, Jeanet, Githa, Anouk, Nicolle, Lourd, Angela en Marian was het inhaken, springen en swingen met een biertje in de hand. Maar tot grote hilariteit kwamen ze er aan het eind van de avond achter dat ze Rob Kemps niet hadden zien optreden. "Er waren zoveel leuke artiesten, we zijn van het ene podium naar het andere gewandeld en konden nauwelijks kiezen", vertelt ze zondag.

"Vieze Jack en Jan Biggel, fantastisch!"

En wie zagen ze dan allemaal wel? "Ferry de Lits was goed, net als Vieze Jack", somt de 37-jarige op. "En Jan Biggel, van 'Ons moeder zei nog', fantastisch! Eén vriendin ging helemaal los bij Ch!pz, maar mij zei dat niks, toch een generatieverschilletje", lacht ze. "Het was eigenlijk net alsof we carnaval aan het vieren waren, wát een leuke sfeer."

Voor volgend jaar staat er alvast een kruisje in de agenda, want dan gaat Mariska weer naar de knalfuif van Snollebollekes. En dat heeft ze niet vaak bij festivals, maar Total Loss is echt uniek.

