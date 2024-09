In deze winkel is alles gratis: 'Want er is genoeg kleding'

Free Fashion lijkt op het eerste gezicht op een doodgewone winkelervaring. Maar zodra je aan de kassa van deze zaak in Tilburg staat, merk je het verschil: alles is hier gratis! Dit weekend ging de pop-up op het Pieter Vreedeplein voor het eerst open. Er stond meteen een lange rij voor de deur.

Vrijwilliger Lot van Os achterin de winkel, bij het inleverpunt: "Mensen brengen hier kleding die ze niet meer dragen", vertelt hij. Elke dag komen er bergen kleding binnen. "Iedereen heeft wel iets in de kast hangen wat je nooit meer aandoet, maar wat ook nog te goed is om weg te gooien. We willen laten zien dat kleding weer waarde krijgt als je anderen er blij mee maakt."

Volgens Free Fashion is het weggeven van kleding een statement. "Het woord ‘gratis’ laat zien dat er genoeg kleding is; we hoeven het niet meer te kopen," zegt Dieuwertje. Dat doen we namelijk al veel te veel, vindt ze, en daardoor gooien we ook veel weg. De gemiddelde Tilburger bijvoorbeeld 5 kilo per jaar. Als je dat vermenigvuldigt met 200.000 inwoners, krijg je een gigantische berg kleding. De meeste kledingstukken zijn nog prima te dragen. Daarom zeggen wij: delen is het nieuwe kopen."