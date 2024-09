Wethouder voelt zich niet veilig in college en stopt per direct

Sanneke Vermeulen (VVD) stopt per direct als wethouder in Roosendaal. In haar ontslagbrief geeft ze zondag aan dat de samenwerking binnen het college niet altijd verliep zoals ze had gehoopt. "Dit resulteerde in momenten waarop ik mij onveilig voelde", zo schrijft ze in de brief aan burgemeester Mark Buijs.

"Ondanks mijn herhaalde pogingen om door middel van gezamenlijke inspanning en constructieve gesprekken tot een positieve werkrelatie te komen, bleek dit niet in alle gevallen mogelijk", gaat Vermeulen verder. "Daarom heb ik besloten dat dit het juiste moment is om mijn functie neer te leggen, zowel voor mijn eigen welzijn als voor het welzijn van de gemeente Roosendaal."

Geen namen

Vermeulen noemt in de brief geen namen. Het blijft dus onduidelijk op wie ze doelt wanneer ze zegt dat enkele collega's haar oplossingsgerichte houding om in gesprek te gaan over de samenwerking 'niet hebben gewaardeerd'.

Vermeulen had in haar geboortestad onder meer economie, mobiliteit en evenementen in haar portefeuille. Ze was wethouder sinds 29 september 2022. Ze was de opvolger van Kees Verstraten. Hij moest vanwege gezondheidsproblemen stoppen als wethouder en overleed een paar maanden later. Vermeulen was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de VVD. Ze zat al sinds 2018 in de gemeenteraad voor deze partij.

Topsportster

Vermeulen, sinds haar geboorte slechtziend, werd eerder ook bekend als topsportster. Als eerste Nederlandse judoka wist ze in de prijzen te vallen op de Paralympische Spelen in Peking. Ze won in 2008 een bronzen medaille.

Mark Buijs, sinds juni de burgemeester van Roosendaal, wil weinig loslaten over het ontslag. "Het is zoals het is. Ik heb Sanneke gesproken en vind het voor haar heel erg vervelend als je tot de conclusie komt dat je moet stoppen met iets dat de lust van je leven is. Dat is een persoonlijk drama. Ik heb de samenwerking met haar persoonlijk altijd als prettig ervaren. En die gevoelens van onveiligheid, die laat ik even bij haar", zegt Buijs tegenover Omroep Brabant.

De burgemeester, eveneens lid van de VVD, wil niet reageren of deze signalen bij hem bekend waren of worden onderzocht. "Ik laat die gevoelens bij haar, en daar laat ik het nu bij."