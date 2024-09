Sylvana pakt goud met rolstoelbasketbalteam op Paralympische Spelen

De Brabantse delegatie op de Paralympische Spelen in Parijs is op de laatste dag een gouden medaille rijker geworden. Dat is te danken aan de overwinning in de finale van het rolstoelbasketbaltoernooi voor vrouwenteams. De ploeg, met hierin onder anderen Sylvana van Hees uit Halsteren, won in de eindstrijd met 63-49 van de Verenigde Staten.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters waren de titelverdedigers in de Franse hoofdstad. Ze begonnen moeizaam, maar na het tweede kwart waren ze niet te houden en duidelijk te sterk voor de Amerikaanse tegenstander. Met de winst hield de selectie van bondscoach Gertjan van der Linden een knappe reeks in stand. Sinds een nederlaag tegen China in de groepsfase van de Paralympics van Tokio verloor ze geen enkel duel meer. Die reeks bracht haar onder meer twee Europese titels (2021, 2023) en de wereldtitel (2022). En deze zondag dus de olympische titel. De 31-jarige Sylvana van Hees liet op voorhand al weten dat goud pakken hét streven was: "Dat is ons doel, maar dat willen meer landen. De druk is niet altijd even chill, maar we gaan in Parijs vooral veel plezier maken. Op die manier halen we het beste uit onszelf." En dat was weer meer dan welke opponent kon opbrengen. Van Hees nam voor de tweede keer deel aan de Paralympische Spelen.