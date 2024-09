Auto's botsen tegen elkaar, één bestuurder zou onder een wagen liggen

In Tilburg zijn zondagmiddag twee auto’s zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op de kruising van de Baron van Voorst tot Voorstweg en de Huibevendreef. Eén van de auto’s belandde daarbij in een droge greppel aan de overkant van de weg. De politie trof slechts één bestuurder op de plek van het ongeval aan. De andere chauffeur is in geen velden of wegen te bekennen.

Er bestond aanvankelijk het vermoeden dat de vermiste bestuurder onder het voertuig in de greppel terecht was gekomen. De brandweer werd ingezet en gebruikte een kraan om het voertuig voorzichtig uit de greppel te tillen. Na een grondige controle bleek er echter niemand onder het voertuig te liggen. De politie vermoedt dat de vermiste chauffeur het ongeval heeft veroorzaakt en daarna is gevlucht. Ze is direct een zoekactie begonnen. De Baron van Voorst tot Voorstweg is voorlopig in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het ongeluk gebeurde rond halfvier.

Een van de wagens die bij de botsing betrokken waren (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De andere auto kwam in de greppel terecht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).