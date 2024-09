Familieleden zien ongeluk gebeuren waarbij vrouw (85) om het leven komt

Bij een botsing van een personenauto met een verreiker op de Randweg-Oost in Budel is zondagmiddag een vrouw van 85 uit Udenhout om het leven gekomen. Zij zat met drie andere mensen in de personenwagen. De auto raakte na de botsing met het landbouwvoertuig een boom. Met de verreiker, die een graafbak had, kunnen zware zaken getild of verplaatst worden.

De bestuurder van de wagen en een andere inzittende raakten ook gewond, zo meldt de politie. Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun auto werd gevolgd door familieleden die van een uitje terugkwamen. Zij hebben het ongeval zien gebeuren. Zij waren allen zwaar aangeslagen.

De auto kwam tegen een boom tot stilstand (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De weg was na het ongeluk afgesloten voor onderzoek. Verkeersspecialisten onderzochtenen hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing waren gekomen.

Na het ongeluk werd de weg afgezet (foto: Rico Vogels/SQ Vision).