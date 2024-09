Zwaargewonde bij ongeluk op de A67, snelweg uren dicht

De snelweg A67 tussen Venlo en Eindhoven was zondagnacht uren dicht nadat een busje en een personenauto rond tien uur zondagavond op elkaar botsten. Een inzittende van de personenwagen raakte zwaargewond.

De snelweg lag bezaaid met brokstukken. Ook tegemoetkomend verkeer werd geraakt door auto-onderdelen. Drie andere voertuigen liepen schade op.

Een politiehelikopter heeft een aantal rondjes gevlogen boven de plek waar de aanrijding gebeurde. Het was niet duidelijk of er mogelijk slachtoffers uit de voertuigen waren geslingerd en tussen het hoge gras in de berm lagen. Ook de brandweer heeft in de berm en onder een viaduct in de buurt gezocht.

Uiteindelijk is er niemand meer aangetroffen. Behalve politie en brandweer werden ook twee ambulances en een traumahelikopter ingezet. De politie bestempelde de snelweg tot ‘plaats delict’. Dat betekent dat het verkeer dat vanuit Venlo naar Eindhoven wilde een alternatieve route moest kiezen.

Het onderzoek duurde tot diep in de nacht.