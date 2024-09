Groen licht voor operatie Market Garden en Brabant ligt op de route

10 september 1944. Op het vliegveld van het bevrijde Brussel is topoverleg tussen opperbevelhebber Eisenhower en legerleider Montgomery. Onderwerp van gesprek: de grote doorbraak. Via de Rijn bij Arnhem willen de geallieerden met alles wat ze hebben doorstoten naar het Ruhrgebied om de Duitsers in het hart te treffen. Vandaag veroveren de bevrijders een belangrijke brug die startpunt moet worden voor de grote aanval.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

De indruk bij de geallieerden is nog steeds dat het Duitse leger op omvallen staat. Een 'dolkstoot' zou het laatste zetje kunnen zijn. En dan is de oorlog voor de kerst van 1944 voorbij, zo is de gedachte. Maar de situatie verslechtert met de dag. De Duitsers vechten de laatste dagen weer terug. En ze laten vanuit Brabant versterkingen aanrukken langs het hele front. Dat ligt nu langs het Belgische Albertkanaal, nog geen 50 kilometer van de Brabantse grens onder Eindhoven. Ruzie

De geallieerde legerleiders kibbelen en ruziën voortdurend over de manier waarop ze Hitler op de knieën willen dwingen. Alle scenario’s passeren de revue. Aan de ene kant staat opperbevelhebber Eisenhower: voorstander van oprukken over een breed front. Legerleider Montgomery wil een geconcentreerde aanval met alle vuurkracht op een zwakke plek. 'Monty' weet Eisenhower definitief te overtuigen. Ze denken dat het kans van slagen heeft. Het kan het einde van de Tweede Wereldoorlog ineens dichterbij brengen. Bruggen

Alles speelt zich af op en rond de weg van Valkenswaard naar Arnhem. Eerst moeten parachutisten de bruggen over alle rivieren en kanalen veroveren. Als de kust veilig is kan een troepenmacht snel door die 'corridor' naar Hitler-Duitsland. Dat betekent dat het kleinere luchtlandingsplan Operatie Comet nu helemaal van de baan is. Het wordt groter met Britse en Poolse para's en de Amerikaanse 101e Airbornedivisie en 82e Airbornedivisie. Die sprongen ook op D-day, 's nachts. Market

Nu springen de parachutisten overdag. Dat vliegt makkelijker en nauwkeuriger. De Duitse luchtverdediging is ook zwakker. Zaterdag 16 september 1944 wordt gepland als 'D-day' met de codenaam: Market. Garden

Als de para’s de bruggen en kanalen in handen hebben, volgt een grote grondaanval met de codenaam: Garden. Die mag het Britse 30e legerkorps uitvoeren van generaal Horrocks. Aan zijn flanken wordt hij bijgestaan door twee andere legerkorpsen. Een korps dat richting Tilburg/Den Bosch trekt en het andere richting Weert en de Peel. Operatie Market Garden is geboren. Joe's bridge

Een grote stap zetten de grondtroepen op 10 september 1944 onder Valkenswaard. Daar veroveren de Irish Guards de brug over het Maas-Scheldekanaal (officieel: kanaal Bocholt-Herentals) bij Lommel-Kolonie. Commandant van de ‘Guards’ is Joe Vandeleur (1903-1988). De brug wordt vanaf dat moment ‘Joe’s Bridge’ genoemd. Het startpunt voor Market Garden is in geallieerde handen.

Joe's bridge bij Lommel-Kolonie (foto: archief)