4-jarige Gio doodgereden, Rai Vloet niet in hoger beroep tegen celstraf

De Schijndelse profvoetballer Rai Vloet gaat niet in hoger beroep tegen de 30 maanden celstraf die hij kreeg voor het doodrijden van de 4-jarige Gio Roos. Dat meldt zijn advocaat Alrik de Haas maandag. Het Openbaar Ministerie heeft in navolging daarvan ook besloten het hoger beroep in te trekken, zegt een OM-woordvoerster.

De rechtbank in Haarlem veroordeelde de 29-jarige middenvelder in april vorig jaar tot een celstraf van 2,5 jaar voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk, waarbij de 4-jarige Gio uit Zoetermeer om het leven kwam. Omdat Vloet zwaar onder invloed van alcohol was, legde de rechter hem ook een rijontzegging voor de duur van vier jaar op.

De opgelegde celstraf was een jaar lager dan de 42 maanden die de officier van justitie had geëist. "Met het intrekken van het appel van verdachte en met inachtneming van de belangen van de nabestaanden heeft het OM besloten het hoger beroep eveneens niet door te zetten. Hiermee is de straf die de rechtbank heeft opgelegd definitief", zegt een woordvoerster van het OM.

Bij het hof in Amsterdam stond voor donderdag een regiezitting gepland, maar die gaat volgens de advocaat en het OM niet door.

Ongeval

Het ongeval gebeurde op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp. Tijdens de strafzitting erkende Vloet dat hij sterke drank op had voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam.

De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen. Vloet reed 193 kilometer per uur op het moment van de botsing. Op de plek van het ongeval was 130 kilometer per uur de maximumsnelheid.

Vloet voetbalde tot begin 2022 voor Heracles Almelo, maar stapte over naar FC Astana in Kazachstan en voetbalde tot 1 juli voor het gedegradeerde Russische FK Oeral. Heracles besloot hem te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.

De raadsman van Vloet laat namens zijn cliënt weten dat die later bereid is een inhoudelijke reactie te geven, maar in dit stadium nog niet.